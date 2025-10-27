Kurumun vitrine koyduğu arsaların toplam bedeli 627 milyon 932 bin 360 TL olarak açıklandı. Listede özellikle Çeşme’deki denize sıfır konumdaki iki parsel dikkat çekti.

SGK tarafından yayımlanan ilana göre satışa sunulan arsalar Bayraklı, Buca, Çeşme ve Tire ilçelerinde yer alıyor. Arsalardan en yüksek bedelle satışa çıkarılanı, Çeşme 16 Eylül Mahallesi’nde bulunuyor. Yaklaşık 420 milyon TL değer biçilen bu arsa, denize yalnızca 380 metre uzaklıkta ve turizm tesis alanı imar statüsüne sahip.

Aynı mahalledeki bir diğer arsa ise 75 milyon TL muhammen bedelle satış listesinde yer aldı. Bu parselin denize mesafesi sadece 66 metre. İmar planında “günübirlik tesis alanı” olarak tanımlanan arsa, yatırımcılar için büyük ilgi çekmesi beklenen bir konumda bulunuyor.

Diğer arsalar ise Bayraklı, Buca ve Tire ilçelerinde yer alıyor. SGK, taşınmazların satışlarını açık artırma yöntemiyle gerçekleştirecek.

Uzmanlar, özellikle Çeşme’deki denize sıfır parsellerin yüksek talep görmesini beklerken, satışın kamu gelirlerine önemli katkı sağlaması öngörülüyor.