Shakespeare’in unutulmaz eserlerinden esinlenerek hazırlanan "Shakespeare’in Perileri", 29 Eylül 2024 Pazar günü saat 13:00'te İstinyeArt %100 Performans Arena’da sahnelenecek.

Etkinlik, Shakespeare’in hayal gücünün sınırlarını zorlayan peri karakterlerini ve onların insan dünyasındaki etkilerini sahneye taşıyor. Eşsiz diyaloglar, zengin sahne tasarımı ve etkileyici performanslar ile izleyicilere büyülü bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Tiyatro oyununda sahne alacak olan yetenekli oyuncular, Shakespeare’in derinlikli karakterlerini ustalıkla canlandırarak seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak.