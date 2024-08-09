Bu buluşma, Shakira'nın geçtiğimiz aylarda yaptığı "resmi bir ilişkiye hazır değilim" açıklamasının ardından dikkat çekti. 47 yaşındaki şarkıcı, romantik bir atmosferde geçen bu akşam yemeği sırasında samimi anlar yaşarken objektiflere yansıdı.

Kişinin kim olduğu bilinmiyor

Shakira, Miami'deki bir çatı katı restoranında seçkin bir manzaranın tadını çıkarırken, şık ve çekici kıyafetiyle göz doldurdu. Yanındaki erkekle sıcak bir sohbet içinde olan Shakira, bu gizemli kişinin kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu akşam yemeği, Shakira'nın eski partneri Gerard Pique ile yollarını ayırmasının üzerinden iki yıl geçtikten sonra gerçekleşti. 11 yıllık birlikteliklerinin ardından ayrılan çiftin iki çocuğu bulunuyor. Shakira, Haziran ayında yaptığı açıklamada, çocuklarının refahının önceliği olduğunu belirtmiş ve şu an için bir ilişkiye hazır olmadığını dile getirmişti.

Son dönemde, Tom Cruise ve Lewis Hamilton gibi ünlü isimlerle anılan Shakira, müzik videosunda yer alan oyuncu Lucien Laviscount ile de kısa bir süre önce görüntülenmişti. Miami'ye taşındıktan sonra özgüvenini yeniden kazandığını belirten ünlü şarkıcı, yaşadığı zorluklara rağmen aşka olan inancını koruduğunu ve gelecekte uzun süreli bir ilişki umduğunu ifade etti.