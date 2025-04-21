Show TV’nin iddialı dizisi Deha, düşük reytingler nedeniyle final kararı aldı. Deha dizisi 32. bölümde ekranlara veda edecek.

İddialı başlamıştı: Deha dizisi final yapıyor!

Televizyon dünyasında 2024-2025 sezonu sona yaklaşırken, kanallar dizilerle ilgili kararlarını açıklamaya devam ediyor. Show TV’nin sezona iddialı başlayan dizisi Deha da final kararı alan yapımlar arasına katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Deha dizisi 32. bölümde final yapacak.

Deha dizisi reytinglerde beklentiyi karşılayamadı

Başrollerini Aras Bulut İynemli ve Melis Sezen’in paylaştığı Deha dizisi, farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti. Ancak son haftalarda elde ettiği reyting sonuçları beklenen seviyeye ulaşamadı. Dizinin son bölümü Total’de 3, AB grubunda 3.08 ve ABC1 kategorisinde 3.55 reyting elde etti.

Reytinglerin düşük seyretmesi ve sezon sonuna yaklaşılması nedeniyle yapım ekibi final kararı aldı.

Deha dizisinin final tarihi belli oldu

Altuntaş’ın haberine göre, Deha dizisi 32. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak. Dizi, şu anda 27. bölümüyle izleyici karşısına çıkmış durumda. Böylece final bölümüne kadar birkaç hafta daha yeni bölümler yayınlanacak.

Karga karakteri diziye geri dönüyor

Finale doğru hikâyede sürpriz gelişmeler yaşanacak. Dizinin sevilen karakterlerinden Karga, yani Taner Rumeli’nin canlandırdığı karakter, yeniden Deha dizisine dönüyor. Final bölümlerinde Karga ile Deha’nın intikam planları sahneye taşınacak.

Finale yaklaşırken dizinin nasıl bir kapanış yapacağı merakla bekleniyor.