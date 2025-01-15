Siber güvenliğin sağlanması adına atılacak adımların belirlenmesi için önemli bir gelişme yaşandı. TBMM Milli Savunma Komisyonu, Siber Güvenlik Kanun Teklifi’ni kabul etti. Komisyon, Hulusi Akar başkanlığında toplandı ve yapılan görüşmelerin ardından, teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı kuruluyor

Teklife göre, Türkiye’de siber güvenliği yönetmek üzere Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak. Bu başkanlık, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların uyması gereken usul ve esasları belirleyecek. Ayrıca, kamu kurumları ile kritik kamu hizmetlerinin güvenliği sağlanacak ve altyapılar bu kurumlar için güvenli hale getirilecek.

Yerli ve milli ürünlere öncelik verilecek

Siber güvenlik alanında Türkiye, kendi altyapısını kurma yolunda önemli bir adım atacak. Yeni yasa ile yapılan düzenlemelerle, yerli ve milli ürünlerin kullanılması teşvik edilecek. Bu sayede, ülkenin siber güvenlik alanındaki bağımsızlığı güçlendirilecek.

Siber güvenlik kanunu, dijital dünyanın güvenliğini sağlamak adına kritik adımlar atılmasını sağlayacak.