Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, birçok bölgesinin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ancak iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Denizli: Parçalı bulutlu, 40°C

Parçalı bulutlu, 40°C İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, 36°C Manisa: Parçalı ve az bulutlu, 39°C

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kuzeyi ile zamanla genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 35°C İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31°C Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 32°C

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı, iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Toroslar kesimi, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hatay çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Adana: Parçalı, yer yer bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 36°C

Parçalı, yer yer bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 36°C Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33°C Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33°C

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacak.

Ankara: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 34°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 34°C Çankırı: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 34°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 34°C Eskişehir: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33°C

Batı Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Bolu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C Düzce: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 32°C Sinop: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31°C

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Samsun çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacak.

Amasya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 36°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 36°C Artvin: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 32°C

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu'da az bulutlu hava hakim olacak. Kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Erzurum: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C Kars: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C Malatya: Az bulutlu, 38°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 42°C

Az bulutlu ve açık, 42°C Gaziantep: Az bulutlu ve açık, 40°C

Az bulutlu ve açık, 40°C Siirt: Az bulutlu ve açık, 40°C