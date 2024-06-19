Burdur'da geçtiğimiz akşam saatlerinde beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan şiddetli fırtına, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde sakin geçen havayı aniden değiştirerek bölgeyi etkisi altına aldı.

Güneşli günlerin ardından gelen yoğun yağışlar, Burdur merkez ve çevresinde birçok evde su baskınlarına neden oldu. Bazı evlerin çatıları ise fırtınanın şiddetiyle uçarak zarar gördü. Bu felaketlere ek olarak, bir evde çatıya düşen yıldırım sonucu yangın çıktı, ancak hızlı müdahale ile yangın söndürüldü.

Burdur merkezindeki yoğun yağışlar nedeniyle birçok mahallede su baskınları yaşandı. İtfaiye ekipleri, evlerde biriken suları tahliye etmek için gece boyunca çalıştı. Özellikle alçak kesimlerde bulunan evlerde su seviyesi yer yer birkaç santimetreye ulaştı. Vatandaşlar, su baskınları nedeniyle büyük zarar gördüklerini ve maddi kayıplarının olduğunu belirttiler.

Aynı saatlerde Yeşilova ilçesine bağlı Çeltek köyünde de şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle üç evin çatısı uçtu, ancak şans eseri kimse yaralanmadı. Ev sahipleri, çatıların uçmasıyla evlerinde büyük hasarlar meydana geldiğini ifade ettiler.

Yeşilova'nın Orhanlı köyünde ise yaşanan olay daha dramatikti. Bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Ancak evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından Çeltek ve Orhanlı köylerini ziyaret ederek ev sahipleriyle görüştü ve yaşananları yerinde inceledi. Belediye ekipleri, zarar gören ev sahiplerine destek olmak için gerekli çalışmaları başlattı.