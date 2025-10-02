İzmir’de 21 yaşındaki Sidar Şimşek’i bıçaklayarak öldüren İzzet Demir hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti.

Sidar'ın ailesinin avukatı en ağır cezayı istedi

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık İzzet Demir, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın cezalandırılması yönündeki mütalaasını yineledi.

Şimşek’in ailesinin avukatı Levent Kahya, en ağır cezanın verilmesini talep etti. Son sözü sorulan sanık ise telefonunda tahrik içerikli mesajlar bulunduğunu öne sürerek pişman olduğunu söyledi.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Mahkeme heyeti, sanığı “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ayrıca “bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma” suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim veya haksız tahrik hükümleri uygulanmadı.

Ne olmuştu?

21 Temmuz 2024’te Bayraklı’da meydana gelen olayda, polis ekipleri kadına şiddet ihbarı üzerine gittikleri sokakta kucağında çocukla koşan İzzet Demir’i şüphe üzerine durdurmuştu. Demir, birlikte yaşadığı Sidar Şimşek’i bıçakladığını itiraf etmişti. Ağır yaralı halde bulunan Şimşek, İzmir Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.

Demir hakkında hazırlanan iddianamede “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, mahkeme davayı bugün karara bağladı.