Papa 14’üncü Leo, papalığının ilk yurt dışı ziyareti kapsamında 27 Kasım–2 Aralık tarihleri arasında Türkiye ve Lübnan’ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında İznik Konsülü’nün 1700’üncü yıl dönümü kutlanacak.

Papa Leo’nun ilk yurtdışı ziyareti Türkiye'ye

Vatikan, Papa 14’üncü Leo’nun papalığının ilk apostolik gezisi kapsamında 27 Kasım–2 Aralık tarihleri arasında Türkiye ve Lübnan’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Açıklamaya göre Papa Leo’nun programı, hem dini hem diplomatik temaslar içerecek.

Altı gün sürecek gezi kapsamında Papa Leo, Kilise tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen İznik Konsülü’nün 1700. yıl dönümünü kutlamak üzere Türkiye’ye gelecek.

İznik Konsülü, Hristiyan inanç bildirgesinin oluşturulmasına zemin hazırlamış ve ekümenik tarih açısından büyük önem taşımıştı.

Türkiye’yi ziyaret eden 5. papa olacak

Papa 14. Leo, Türkiye’yi ziyaret eden beşinci papa olacak.

Önceki papalar arasında 1967’de VI. Paul, 1979’da II. Jean Paul, 2006’da XVI. Benedictus ve 2014’te Papa Francis bulunuyor.

Ziyaretin ayrıntılı programı ve temas noktalarının önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.