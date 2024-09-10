Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda ve Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantısı, 6 Eylül 2024 Cuma günü Bodrum Ticaret Odası'nda gerçekleşti. Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Özge Demirel, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gözde Çakıroğlu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nden Figan Erozan ve ilçe belediye temsilcileri katıldı.

Ortak projelerle ilgili bilgilendirme

Program, açılış konuşmalarıyla başladı. Bodrum Belediyesi'nin 2019'dan bu yana yürüttüğü çalışmalar, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nin katkıları ve ortak projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcı belediyelerle soru-cevap ve tartışma seansları gerçekleştirildi. Toplantının sonunda, elde edilen çıktıların ve gelecek adımların değerlendirilmesine yer verildi.

Başkan Vekili Çakaloğlu’ndan toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu

Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin selamlarını ileterek toplumsal cinsiyet eşitliği sağlama misyonlarını vurguladı. Çakaloğlu, “Kent sakinlerimizin adil, özgür ve refah içinde yaşamalarını sağlamak ve toplumsal kalkınmayı güçlendirmek için toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten çalışmalar yürütmeye özen gösteriyoruz” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden güçlü mesaj

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gözde Çakıroğlu, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda daha güçlü yer edinmesini sağlama misyonlarını belirterek, “Kadınların yaşam hakkını savunmak, hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

"Toplantılar yaygınlaşmalı"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Özge Demirel, toplantıların yaygınlaştırılmasının önemine değinerek, Bodrum’un deneyimlerinin diğer ilçelere örnek olacağını belirtti. Demirel, “Kadının ve çocuğun eşit yurttaş olarak bu toplumda varlığını koruması için desteğe ihtiyaç var” dedi.

Figan Erozan’dan feminist mücadele vurgusu

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nden Figan Erozan, “Katledilen kadınlar ve istismar edilen çocuklar için eşit bir dünyayı kurmak amacıyla feminist mücadelemizle belediyeleri dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.

"Hep birlikte güçlüyüz"

Toplantının önemli bir çıktısı olarak, “Birimiz için değil, hepimiz için birlikte çalışacağız ve birlikte güçleneceğiz!” mesajı öne çıktı. Katılımcılar, toplu fotoğraf çekimiyle toplantıyı sonlandırdılar. Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantıları, her ay bir ilçe belediyesinin ev sahipliğinde devam edecek.