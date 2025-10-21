Sigara fiyatlarına 21 Ekim 2025 itibarıyla bir zam daha yapıldı. En ucuz sigara 87 TL’den, en pahalı sigara 105 TL’den satılıyor; popüler markaların fiyatları ise 95 TL’den başlıyor.

Sigara fiyatlarına zam devam ediyor

Geçtiğimiz haftalarda yapılan zammın ardından bazı sigara gruplarına yeni bir artış geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından zamları duyurarak, “Zam yağmuru devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Güncel fiyat listesi

21 Ekim 2025 tarihi itibarıyla sigara fiyatları şöyle:

En ucuz sigara: 87 TL Borçlanma ile emekliliğinizi nasıl öne alırsınız? İçeriği Görüntüle

Popüler markalar: 95 TL’den başlıyor

En pahalı sigara: 105 TL

Tüketici ve pazar etkisi

Zamlar, özellikle yoğun tüketilen markalarda fiyat artışına yol açarken, tüketicilerin alışkanlıklarını ve bütçelerini de etkiliyor. Sigara fiyatlarındaki artış, TBYD ve sektör yetkilileri tarafından yakından takip ediliyor.