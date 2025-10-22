Eserlerinde güçlü kadın imgesine yer veren Pekkan, seslendirmiş olduğu eserlerle feminizm vurgusunu ön plana çıkartıyor.

Pop Müzik’in yanı sıra Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Arabesk eserleri de büyük bir titizlik ve tarzın gerektiği ölçütlere uygun bir şekilde seslendiren Pekkan, geçtiğimiz haziran ayında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhat-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Dolapdere Bing Gang gibi alanında usta isimlerle sahne aldı.

İşine olan sevgi ve saygısı ile adından söz ettiren Ajda Pekkan İzmir’e en son 30 Eylül 2024 tarihinde konser vesilesiyle gelmişti.

Konser biletleri, ilgili mecralardan satışa devam ediyor. İzmirliler Ajda Pekkan’ın konserinin dört gözle bekliyor.