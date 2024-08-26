SEDDK'nın açıklamasına göre, emeklilik branşında faaliyet göstermek isteyen şirketler için minimum sermaye tutarı 1 milyar lira olarak belirlendi. Bu, sektörde faaliyet gösterecek yeni şirketler için sermaye gereksinimlerinde önemli bir artış anlamına geliyor.

Hayat dışı sigortacılık ve reasürans şirketleri için sermaye gereksinimleri

Hayat Dışı Sigortacılık : Hayat dışı sigorta branşlarında faaliyet gösterecek bir şirketin tüm branşlarda çalışabilmesi için gereken toplam sermaye 3 milyar 325 milyon lira olarak belirlendi.

: Hayat dışı sigorta branşlarında faaliyet gösterecek bir şirketin tüm branşlarda çalışabilmesi için gereken toplam sermaye olarak belirlendi. Hayat Sigortacılığı : Hayat sigortacılığı branşlarında faaliyet gösterecek bir şirketin tüm branşlarda faaliyet gösterebilmesi için gereken toplam sermaye 1 milyar 125 milyon lira oldu.

: Hayat sigortacılığı branşlarında faaliyet gösterecek bir şirketin tüm branşlarda faaliyet gösterebilmesi için gereken toplam sermaye oldu. Reasürans Şirketleri: Reasürans hizmeti vermek isteyen şirketler için gerekli toplam sermaye 2 milyar 125 milyon lira olarak belirlendi.

Asgari kuruluş sermayesi 500 milyon kira

Kuruluş işlemlerini tamamlayarak ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri, sigorta kooperatifleri (kapalı mütüeller hariç) ve reasürans şirketlerinin asgari kuruluş sermayesi 500 milyon liradan az olamayacak. Bu tutar, baz sermaye ve ruhsat talep edilen branşlar için belirlenen sermaye tutarlarının toplamını oluşturuyor.

ÜFE oranında güncelleme

Tüm şirketler için belirlenen minimum sermaye tutarları, her yıl ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranında güncellenecek. Bu düzenleme, sermaye gereksinimlerinin enflasyona göre düzenli olarak artırılmasını sağlayarak sektördeki finansal dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.