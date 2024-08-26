Aşiret düğünlerinde rekorlar kırılıyor

Van’ın köklü aşiretlerinden Şemski Aşireti, düzenlediği görkemli düğünle dikkatleri üzerine çekti. Umut ve Tülay çiftinin dünya evine girdiği bu düğünde, takılan takılarla adeta bir rekor kırıldı. Geline 2 kilo altın, damada ise 21 milyon 200 bin TL değerinde takı takıldı.

Katılım yoğunluğu dikkat çekti

Damadın amcası Kenan Yiğit’in öncülüğünde organize edilen düğüne 5 bin kişi katıldı. Düğün, sadece takıların değeriyle değil, katılım yoğunluğu ve renkli görüntüleriyle de öne çıktı. Türkiye’de sıkça gündeme gelen aşiret düğünleri, Van’da bir kez daha boy gösterdi.

Altın ve dövizdeki dalgalanmalar düğünlere yansıdı

Altın ve dövizdeki dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde, aşiret düğünleri takıların yüksek değerleriyle ilgi çekmeye devam ediyor. Van’daki bu düğün de, sadece aşiret mensuplarını değil, geniş bir kesimi etkiledi. Bu durum, aşiret düğünlerinin toplumsal ve ekonomik etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.