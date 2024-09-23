Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi, 20 bin ton koyun sütünün satışını gerçekleştirmek üzere ihale açtı. Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda, 1 yıllık tahmini 4 bin ton ve 5 yıllık toplam tahmini 20 bin ton koyun sütü için açık artırma yöntemiyle satış yapılacağı belirtildi.

İhaleye katılacak firmaların, süt sağım, nakliye ve depolama işlemlerini kendi imkanlarıyla gerçekleştirmesi gerekiyor. İhale, 3 Ekim Perşembe günü saat 14.30’da Ankara TİGEM İhale Salonu’nda Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek.

Geçici teminat tutarı ise 8 milyon 542 bin 274 lira olarak belirlendi. Şartnameye ulaşmak isteyenler, “www.tigem.gov.tr” adresindeki "Pazarlama İhaleleri" bölümünü ziyaret edebilirler.