Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan ve ağır yaralanan 2 yaşındaki S.Y. bebek, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde 20 gündür yoğun bakımda entübe halde tedavi görüyor. Alınan bilgiye göre, bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün hastaneye geldiklerini ve umutla bebeğin iyileşmesini beklediklerini ifade etti. Ancak bebeğin durumunun kötüleştiğini belirten Akyüz, "Hayati tehlikesi devam ediyor. Kaç gündür durumunda değişen bir şey yok. Hatta kötüleşme de var. Beyin dokusu atmaya başlamış. Babam her gün yanına girip bebeği görüyor" dedi.

Olayın geçmişi

8 Eylül'de Malkara ilçesinde anne B.Y., 2 yaşındaki kızı S.Y.’yi "uyanmadığı" gerekçesiyle Malkara Devlet Hastanesi’ne götürmüş, burada beyin kanaması teşhisi konulan bebek, cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ameliyat edilen ve entübe halde yoğun bakıma alınan bebeğin durumu polise bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32), K.A.'nın 13 yaşındaki oğlu ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı. Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, adli tıp raporuna dayanarak bebeğin cinsel istismara maruz kaldığını açıklamıştı.