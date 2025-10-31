Faruk Turgut, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kızılcık Şerbeti dizimizin değerli oyuncusu Sıla Türkoğlu, 113. bölümde diziye veda edecektir. Sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamı kırmayarak 113. bölüme kadar devam etmiştir. Kariyer yolculuğunda daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır. Çok teşekkürler Sıla. Yolun açık olsun."

Bu açıklama, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Oyuncunun diziden ayrılığı, hayranları arasında hem üzüntü hem de destekle karşılandı.

Sıla Türkoğlu’nun veda mesajı

Sıla Türkoğlu da kendi sosyal medya hesabından ayrılık haberini duyurdu ve yapımcıya teşekkür etti:

"Sevgili Faruk Bey, bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim. Sevgimiz hep baki, başka nice güzel işlerde beraber olmak dileğiyle. Gece gündüz demeden emek veren bütün ekibimize de ayrıca teşekkür etmek isterim."

Kızılcık Şerbeti’nde başka vedalar da var

Sıla Türkoğlu’nun yanı sıra Emrah Altıntoprak, Firaz ve Işıl karakterleri de diziden ayrılacak. Yapım ekibi, bu değişikliklerle birlikte yeni hikaye gelişmeleri ve karakterlerin dizideki rol dağılımında düzenlemeler yapacak.