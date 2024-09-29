Diyarbakır’ın Lice ilçesinde akşam saatlerinde Kırsal Ulucak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada, R.M. adlı şahsın tabancasından çıkan kurşunlar Cevat ve Muzaffer Oğuz’a isabet etti ve her iki amca çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Silahlı kavga cinayetle sonuçlandı

Olay, akşam saatlerinde Lice ilçesinin Ulucak Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışmanın büyümesiyle meydana geldi. Çıkan silahlı kavgada, R.M.’nin silahından çıkan kurşunlar amca çocukları Cevat ve Muzaffer Oğuz’a isabet etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, her iki kuzenin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Silahlı çatışma sonrasında mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Cevat ve Muzaffer Oğuz’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, gerekli incelemelerden sonra Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na otopsi için gönderildi.

Arama çalışmaları başlatıldı

Olay sonrası jandarma ekipleri, kaçan şüpheli R.M.’yi yakalamak için geniş çaplı bir arama başlattı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından Cevat ve Muzaffer Oğuz’un yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, Lice’de yaşanan bu trajik olay mahallede şok etkisi yarattı. Aileler, genç yaşta hayatını kaybeden amca çocukları için gözyaşı dökerken, bölgede gerginliğin sürdüğü bildirildi.

Lice ilçesinin kırsal mahallesinde yaşanan bu üzücü olayın ardından, jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini artırarak olası gerginliklerin önüne geçmeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.