CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve dört belediye yöneticisi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 5 kişi, 10 Temmuz'da gece yarısından sonra düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. "Suç işlemek için örgüt kurma, üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırmak"la suçlanan ve dört gün boyunca Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğünde tutulan Kabadayı ile diğer isimler, dün sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Gün boyunca savcılık işlemleri devam eden Kabadayı ve dört isim tutuklama istemiyle hâkimliğe sevk edildi.

Hâkimlik ifadeleri gece yarısından sonra tamamlanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Evren Burçhan ve Ali Şafak'ın tutuklanmasına karar verildi. Sulh Ceza Hakimliği Aslı Kotan hakkında ise adli kontrol kararı verdi.