Turizm işçilerinin altı gün değil, 10 gün çalışmadan sonrası hafta tatili hakkını kullanabileceği düzenlemeye tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Turizm Bakanı’nın aynı zamanda turizm patronu olduğu bir ülkede işçinin kaderi kölelik olmuştur! Bugün turizm işçisine dayatılan bu keyfilik, yarın diğer sektörlere de yayılacak. Amaç, Türk işçisini modern köle hâline getirmektir” dedi.

Turizm işçilerinin altı gün değil 10 gün çalışma sonrasında tatil izni kullanabileceği hakkındaki düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre turizm işçisi altı gün değil, 10 gün çalışmadan hafta tatili hakkı kullanamayacak. Ayrıca işçiye fazla mesai ücreti de verilmeyecek.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla düzenlemeye tepki gösterdi.

“Turizm Bakanı’nın aynı zamanda turizm patronu olduğu bir ülkede işçinin kaderi kölelik olmuştur. Patron Bakan, işçiye dinlenme hakkını bile çok görmektedir” diyen Özdağ, şunları kaydetti:

“Bu düzenleme Anayasa’nın dinlenme ve eşitlik hükümlerine, İş Kanunu’na ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere açıkça aykırıdır. Bugün turizm işçisine dayatılan bu keyfilik, yarın diğer sektörlere de yayılacak. Amaç; denetimsiz, kuralsız ve ucuz iş gücü düzeniyle Türk işçisini modern köle haline getirmektir. Zafer Partisi olarak Türk milletinin emeğini ve onurunu bu köle düzenine teslim etmeye asla müsaade etmeyeceğiz!”