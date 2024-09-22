Silivri'nin Fatih Mahallesi Boşnak Bahçe mevkiinde, bugün saat 15.00 sularında bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki uçurumdan düştü. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza anı ve ilk müdahale

Kazanın detaylarına göre, sürücünün aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde kısa sürede fark edildi. Olay yerine gelen ambulans, itfaiye ve Silivri Belediyesi arama kurtarma ekipleri, hızlı bir şekilde yaralıya müdahale etti. İlk tedavi sonrası yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri incelemesi

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Kazanın meydana geldiği bölgedeki yol koşulları, sürücünün sağlık durumu ve aracın durumu hakkında bilgi toplandı.

Halkın tepkisi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, bu tür kazaların sık yaşandığını ifade ederek, yol güvenliği ve dikkat edilmesi gereken önlemler hakkında endişelerini dile getirdi. Birçok kişi, özellikle virajlı yollarda hız limitine uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Silivri'deki bu kaza, yol güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirirken, yetkililerin bu konuda daha fazla önlem alması gerektiği görüşü öne çıkıyor. Olayla ilgili gelişmelerin takip edileceği belirtiliyor.