Kütahya’nın Simav ilçesinde düzenlenen 92. Turizm ve Ticaret Panayırı, ünlü sanatçı Derya Bedavacı’nın konseriyle taçlandı. Leylekkürü Fuar Alanı’nda sahne alan Bedavacı, Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirerek binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahne performansı ve güçlü yorumuyla izleyenlerden tam not alan Derya Bedavacı’ya, konser boyunca vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Katılımcılar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek panayır alanında coşkulu anlar yaşadı. Konser, Simav’daki Turizm ve Ticaret Panayırı’na damgasını vurdu.