Festival, Simav Dağı'nın zirvesinde, 1.760 metre rakımda bulunan Hürkuş Orman Parkı yamaç paraşütü kalkış pistinden havalanan sporcuların muhteşem gösterileriyle başladı. İlçenin semalarını süsleyen paraşütler, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Simav Kaymakamlığı ve Simav Havacılık Kulübü Başkanı Celal Akbulut’un öncülüğünde gerçekleştirilen festivale, Pilot Murat Nalbant liderliğinde 16’sı Adıyaman’dan olmak üzere toplam 113 pilot katıldı. Festival, sporcuların hünerlerini sergilediği ve havacılık tutkunlarının buluştuğu bir etkinlik haline geldi.

Festivalin İlk Gününden Unutulmaz Anlar

Festivalin ilk gününde, 80 sporcu toplamda 250 sorti uçuş gerçekleştirerek ilçe semalarında adeta bir görsel şölen sundu. İkinci gün ise bu sayı artarak 120 sporcu 400 sorti uçuşla gökyüzünde yer aldı.

Klarnetle Gökyüzünde Müziğin Buluşması

Festivale damgasını vuran anlardan biri, uçuş esnasında Ramazan Yanık’ın, Pilot Eğitmen Murat Nalbant ile birlikte yerden yüzlerce metre yükseklikte klarnet çalması oldu. Bu etkileyici performans, festivale katılanlar tarafından büyük beğeni topladı ve organizasyona unutulmaz bir renk kattı.

Simav Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Festivali, hem sporcuların hem de izleyicilerin keyif aldığı, renkli ve coşkulu bir etkinlik olarak hafızalara kazındı. Bu festival, Simav’ın doğa sporları alanında önemli bir merkez olma yolundaki ilerlemesini de pekiştirdi.