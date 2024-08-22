Güzelbahçe Belediyesi, Eskişehir’de Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın anısını yaşatmak amacıyla Kahramandere Mahallesi Seferihisar Caddesi üzerinde bir park açtı. Parkın adı "Simge" olarak belirlendi ve açılış töreni büyük bir katılım ile gerçekleşti.

Anne Emel Korkmaz: "Oğlumla gurur duyuyorum"

Açılışta duygusal bir konuşma yapan Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, “Oğlumla gurur duyuyorum. Ölümün gururu olmaz ama sizler Ali İsmail için buradaysanız bu bizim için gururdur” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mustafa Günay: "Bir Simge, bir mücadele"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ise parkın anlamını vurgulayarak, “Bu park, sadece bir yeşil alan değil, adalet, demokrasi ve insan hakları mücadelesinin simgesi haline gelmiş Ali İsmail Korkmaz’ın adını taşıyor. Ali İsmail’in ve onun gibi hayatını kaybeden tüm gençlerin adalet arayışını gelecek nesillere aktaracak bir simge olacaktır” dedi.