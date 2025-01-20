Her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.

Son altı aylık ÜFE oranı, 3 Ocak 2025 tarihinde (Aralık/2024 dönemi verilerinin açıklanmasıyla) belli oldu ancak yılbaşı günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'yla erkene çekildi ve yüzde 6 nispetinde ÖTV zammı yapıldı.

Konu ile ilgili Bakan Şimşek tarafından yapılan açıklama ise şöyle; “Bu yıl Temmuz-Kasım döneminde Yİ-ÜFE oranı % 7,12. Aralık ayında gerçekleşecek artış da eklenerek ÖTV tutarları güncellenecekti. Aldığımız kararla 5 aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yaptık. Vatandaşlarımızın alım gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını destekleyici mahiyetteki bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz."

Sayın Bakan Şimşek’i düzeltmek bize düşmez ama Temmuz-Kasım/2024 döneminde ÜFE oranı %7,12 demiş. Bu veri hatalı, doğrusu %6,94.

Normalde 3 Ocak 2025 günü ÖTV zammı yapılacakken, 4 gün erkene çekmenin mantığını açıkçası anlayamadım. Aralık/2024 verilerinin açıklanmasıyla birlikte son altı aylık ÜFE oranı %7,34 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bu bakımdan %1,34 düşük oranda ÖTV zammı yapılmış gibi oldu değil mi?

Bakan Şimşek, vatandaşın alım gücünü ve refah seviyesini koruyoruz diyor ama gelin son 20 günde motorin fiyatlarında nasıl bir gelişme olmuş, göz atalım.

30 Aralık 2024: 45,02 TL

31 Aralık 2024: 45,79 TL (ÖTV Zammı)

08 Ocak 2024: 46,81 TL

16 Ocak 2024: 48,32 TL

Görüleceği üzere yılbaşından bu yana son 20 günde 3 defa akaryakıta zam gelmiş. Vatandaşın alım gücünün dikkate alındığını rahatlıkla ifade edebiliriz!

Gelin filmi biraz da geri saralım. Bakan Şimşek göreve geldiğinde (3 Haziran 2023) motorin 19,83 TL idi. Bugün itibariyle 48,32 TL olduğuna göre %143 oranında artmış. Yaklaşık 20 aylık görev süresi sonuçları da vatandaş açısından sanırım memnuniyet verici!

Dolayısıyla ÖTV zammını 4 gün geri çektik ve daha düşük oranda zam yaptık deyip, vatandaşın refahı üzerinden ambalajlı cümleler kurmak artık canımızı acıtıyor. Şimşek gibi zamlar değil, artık halkın üzerine paratoner istiyoruz.