Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022'de Ankara'da öldürülmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Duruşma sırasında gazetecilere yönelik "tetik" işareti yapan sanık Eray Özyağcı, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Mahkeme, Özyağcı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Gazetecilere yapılan hareket davayı ateşledi

Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve yakınları, sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı: Sanıklardan Eray Özyağcı, duruşmayı takip eden gazetecilere yönelik "tetik" işareti yaptı. Bu hareket, jandarma tarafından tutanakla kayıt altına alınarak dava dosyasına eklendi.

Kılıçdaroğlu duruşmada hazır bulundu

Öte yandan, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, duruşmayı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile birlikte takip etti. Kılıçdaroğlu'nun duruşmaya katılımı, davaya olan ilgiyi daha da artırdı.

Mahkeme kararı: Suç duyurusu yapılacak

Sanık ve avukatların savunmaları sırasında Özyağcı'nın suçsuz olduğu iddia edilse de, mahkeme başkanı sanığın gazetecilere yaptığı tehdidin ciddiyetine dikkat çekti. Bu nedenle, Özyağcı hakkında tehdit ve hakaret gerekçesiyle suç duyurusu yapılmasına hükmedildi.

Sonraki duruşma yarın sabah

22 sanığın yargılandığı davanın bir sonraki duruşması, yarın sabah saat 09.00’da devam edecek