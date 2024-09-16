Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam edip etmeyeceğiyle ilgili önemli bir karar alındı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen son inceleme sonucunda, 12 tutuklu sanığın tutukluluk halleri devam edecek.

Davanın arka planı ve son gelişmeler

Sinan Ateş’in cinayetinde tutuklanan 12 sanığın yargılandığı dava, 30 Eylül 2024 tarihinde Sincan Cezaevi Kampüsü’nde devam edecek. Temmuz ayında yapılan duruşmada, bazı sanıkların tahliye edilmesine karar verilmişti. Bu sanıklar arasında Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay yer alıyordu.

Ancak, 13 Eylül 2024 tarihinde yapılan yeni bir tutukluluk incelemesinde, tutuklu sanıklardan Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Mustafa Uzunlar, Çağlar Zorlu, Serdar Öktem, Emre Yüksel ve Mustafa Ensar Aykal’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme, bu kararını sanıkların üzerlerine atılı suçların ciddiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve kaçma riskleri gibi unsurları dikkate alarak aldı.

Mahkeme kararının gerekçesi

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların, suçun CMK'nın 100/3 maddesinde sayılan suçlardan olması ve tahliye gerektirir yeni bir delil bulunmaması gibi nedenlerle tutukluluklarının devamına hükmetti. Ayrıca, sanıkların saklanma veya kaçma şüphesini uyandıran somut olguların mevcut olduğu belirtildi.