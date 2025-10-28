İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerini bölgeye sevk etti, ekipler ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmak üzere hazır bekliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza bağlı arama-kurtarma ve sağlık ekiplerimiz süratle bölgeye intikal etmek üzere çıkış yapmıştır. Ayrıca, Makine İkmal Dairesi Başkanlığımız, Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığımız, Eşrefpaşa Hastanemiz ve tüm ilgili birimlerimiz, olası ihtiyaçlara karşı teyakkuz haline geçirilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, bölgedeki gelişmeleri AFAD ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yakından takip ediyor; ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmak üzere hazır bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.