Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde aracını yakan M.E.F. isimli şahıs, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan tutuklandı. Şahsın, ÖTV indirimi beklediği ancak çıkmadığı gerekçesiyle otomobilini yaktığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. Mersin’den Ankara’ya gelen M.E.F., 33 FC 312 plakalı aracını TBMM önünde ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi. Şahıs gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, M.E.F.’nin Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı ve üzerine kayıtlı 12 hurda aracın bulunduğu belirlendi. Şahıs, hurda araç teşviki kapsamında ÖTV indirimi beklediğini ancak indirim çıkmadığını belirterek bu eylemi gerçekleştirdi.

Ayrıca, M.E.F.’nin aralarında hırsızlık, motorlu taşıt hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi 16 farklı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Psikiyatri tedavisi gördüğü belirtilen şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı ortaya çıktı.

Şüpheli, başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanırken, olayla ilgili geniş kapsamlı tahkikatın devam ettiği bildirildi.