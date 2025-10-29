Balıkesir merkezli 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede bulunan baraj ve göletlerde incelemeler tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “28 baraj ve 38 gölette herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir” dedi.

DEPREM SONRASI BARAJLARDA SON DURUM NE?

Balıkesir merkezli 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede geniş kapsamlı incelemeler yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem sonrası baraj ve göletlerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 2,5 ay içinde ikinci kez şiddetli depremle sarsılan Balıkesir’de, olası risklere karşı Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Bakan Yumaklı, “Deprem bölgesindeki 28 baraj ve 38 göletimizde gerekli tüm teknik incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.” ifadelerini kullandı.

28 BARAJ VE 38 GÖLETTE TEKNİK DENETİM

Deprem sonrası DSİ ekipleri, bölgedeki su kaynaklarında çatlak, sızıntı, deformasyon veya gövde oturması gibi risk unsurlarını incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda barajların ve göletlerin yapısal bütünlüğünde herhangi bir sorun tespit edilmedi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkesir Sındırgı’da dün akşam meydana gelen depremin ardından DSİ ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm baraj ve göletlerde gerekli kontroller tamamlandı. Hiçbir olumsuzluk bulunmadı.” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ AFETTEN MUHAFAZA EYLESİN”

Bakan Yumaklı, açıklamasında depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve şu ifadeleri paylaştı: