Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, 10 Kasım 2025 tarihinde başvurularla başlayacak. Başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.
Başvuru ücreti ne kadar?
Projede başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, başvuru ücretini geri alabilecek. Bu sayede vatandaşlar, kura sonucu ev sahibi olamasalar dahi ücretlerini kaybetmeyecek.
Satış fiyatları ve ödeme seçenekleri
Evlerin satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL’den başlarken, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile ödeme yapılabilecek. İstanbul’da taksitler 7 bin 313 TL’den, diğer illerde ise 6 bin 750 TL’den başlıyor.
Hangi illerde kaç konut yapılacak?
Projede illere göre kontenjanlar şöyle:
-
İstanbul: 100 bin
-
Ankara: 30 bin 823
-
İzmir: 21 bin 20
-
Antalya: 13 bin 213
-
Gaziantep: 13 bin 890
-
Şanlıurfa: 13 bin 190
-
Adana: 12 bin 292
-
Hatay: 12 bin 639
-
Diyarbakır: 12 bin 165
-
Bursa: 17 bin 225
-
Konya: 15 bin
-
Mersin: 8 bin 190
-
Kahramanmaraş: 8 bin 195
-
Malatya: 9 bin 609
-
Aydın: 7 bin 123
-
Manisa: 7 bin 229
-
Kayseri: 7 bin 562
-
Samsun: 6 bin 397
-
Sakarya: 6 bin 633
-
Denizli: 6 bin 190
Diğer illerdeki kontenjanlar da başvuru kılavuzunda ayrıntılı olarak yer alıyor.
Başvuru ve kuraya ilişkin detaylar
-
Başvuru için T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin doğru girilmesi gerekiyor.
-
Kurada adı çıkan vatandaşlar ev sahibi olmaya hak kazanacak.
-
Kurada adı çıkmayanların 5 bin TL başvuru ücreti iade edilecek.
-
Başvurular, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilecek.