Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, 10 Kasım 2025 tarihinde başvurularla başlayacak. Başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru ücreti ne kadar?

Projede başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, başvuru ücretini geri alabilecek. Bu sayede vatandaşlar, kura sonucu ev sahibi olamasalar dahi ücretlerini kaybetmeyecek.

Satış fiyatları ve ödeme seçenekleri

Evlerin satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL’den başlarken, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile ödeme yapılabilecek. İstanbul’da taksitler 7 bin 313 TL’den, diğer illerde ise 6 bin 750 TL’den başlıyor.

Hangi illerde kaç konut yapılacak?

Projede illere göre kontenjanlar şöyle:

İstanbul: 100 bin

Ankara: 30 bin 823

İzmir: 21 bin 20

Antalya: 13 bin 213

Gaziantep: 13 bin 890

Şanlıurfa: 13 bin 190

Adana: 12 bin 292

Hatay: 12 bin 639

Diyarbakır: 12 bin 165

Bursa: 17 bin 225

Konya: 15 bin

Mersin: 8 bin 190

Kahramanmaraş: 8 bin 195

Malatya: 9 bin 609

Aydın: 7 bin 123

Manisa: 7 bin 229

Kayseri: 7 bin 562

Samsun: 6 bin 397

Sakarya: 6 bin 633

Denizli: 6 bin 190

Diğer illerdeki kontenjanlar da başvuru kılavuzunda ayrıntılı olarak yer alıyor.

Başvuru ve kuraya ilişkin detaylar