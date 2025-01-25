Sinem Kobal, uzun bir aranın ardından setlere döndüğü Her Şeyin Başı Merkür filmiyle gündemde. Ünlü oyuncu, Onedio'nun YouTube kanalına konuk olarak sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı ve eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"Kenan benden daha romantik"

Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisinden daha romantik olduğunu itiraf etti. "Kenan benden daha romantik. Bana romantik jestler yapar" diyen Kobal, İmirzalıoğlu'nun ilişkiye olan romantik yaklaşımını vurguladı.

En sevdikleri aktivite

Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile ilişkilerinde en çok eğlendikleri anların başında birlikte dans etmeyi sayıyor. "Birlikte dans etmek diyebilirim buna. Biz ikimiz de çok doğal, kendi halinde ilişkimizi yaşamayı seviyoruz" dedi.

Kızlarının hangi ebeveynlerine benzediği sorusuna ise Kobal, "Lalin bana benziyor; Leyla, Kenan'a benziyor. İkimizin de gönlünü yaptılar çok şanslıyız" şeklinde yanıt verdi.

Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile film izlemeyi çok sevdiklerini belirtirken, film izlerken kendisinin sıkça konuştuğunu da ekledi. "Film seyrederken ben çok konuşurum" diyerek, evde eğlenceli biri olduğunu ifade etti.

Evde eğlenceli bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Kobal, ancak mutfakla ilişkisini şu şekilde açıkladı: "Mutfakla aram hiç iyi değil."