Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump’ın Hamas’a anlaşmayı kabul etmesi için pazar günü 18.00’e (TSİ pazartesi 01.00) kadar süre verdiğini hatırlattı.

“Başkan, Hamas’a bu teklifin ayrıntılı bir plan olduğunu ve kabul edilmesi gerektiğini iletti. Eğer kabul etmezlerse bunun sonuçları çok ağır olacak” dedi.

“Biden yönetiminden devralınan karmaşa”

ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu’daki krizi önceki yönetimden devraldığını söyleyen Leavitt, “Başkan, son yıllarda bölgede yaşanan tüm vahşetten derin endişe duyuyor. Bu karmaşayı Biden yönetiminden devralmış olması talihsiz” ifadelerini kullandı.

“Barış için fırsat”

Beyaz Saray Sözcüsü, Hamas’ın teklifi kabul etmesi halinde bölgede barış ve refah için bir kapı aralanacağını belirtti:

“Hamas’ın bu planı kabul edip bölgede barış ve refah içinde ilerleme fırsatı var. Aksi halde sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak.”

Abraham Anlaşmaları vurgusu

Leavitt ayrıca, Trump’ın ilk başkanlık döneminde İsrail ile Arap ülkeleri arasında başlatılan Abraham Anlaşmaları sürecine atıfta bulunarak, bu normalleşme sürecinin devam etmesini umduklarını söyledi.