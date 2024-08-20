Güney Kore, Kuzey Kore'den gelen bir askerin iki Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölgeyi (DMZ) geçerek Güney Kore'ye kaçtığını duyurdu. Yonhap’ın bildirdiğine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), kaçışın bir Kuzey Koreli çavuş tarafından gerçekleştirildiğini doğruladı.

Olayın detayları

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, Kuzey Koreli askerin üniforma giymekte olduğu ve ülkenin doğu kıyısındaki Donghae yolunu geçerek Güney Kore'ye geçtiği belirtildi. Askerin geçişiyle ilgili bir soruşturma başlatıldığı, ancak detayların paylaşılmadığı ifade edildi.

Resmi verilere göre, 2023 yılında yaklaşık 190 Kuzey Koreli Güney Kore’ye kaçtı.