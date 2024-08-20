Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz 2024 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerine göre, yurt dışı üretici fiyatları aylık bazda yüzde 1,70 artış gösterdi. Bu, son 4 ayın en yüksek artışı olarak kaydedilirken, yıllık bazda artış yüzde 27,41 oldu. Yıllık bazda düşüş eğilimini sürdüren YD-ÜFE, Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Sanayi sektörlerinde değişim

Sanayinin iki ana sektörü olan madencilik ve taş ocakçılığı ile imalat sektöründe de farklı oranlarda artış gözlendi. Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,21, imalat sektöründe ise yüzde 1,73 artış kaydedildi. Bu artış, imalat sanayisindeki hareketliliği gösterirken, özellikle enerji ve sermaye malları gibi alt sektörlerdeki fiyat artışları dikkat çekti.

Ana sanayi gruplarında aylık artışlar

Ana sanayi gruplarına bakıldığında, ara mallarında yüzde 1,33, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,07, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,49, enerjide yüzde 2,87 ve sermaye mallarında yüzde 2,08 oranında artışlar gerçekleşti. Enerji fiyatlarındaki artışın belirgin olduğu bu dönemde, sermaye mallarındaki fiyat yükselişi de dikkat çekti.

Yıllık değişim oranları

Yıllık bazda ise, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 33,82, imalat sektöründe yüzde 27,30 oranında artış kaydedildi. Ana sanayi gruplarında yıllık artışlar ara mallarında yüzde 24,39, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,40, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,59, enerjide yüzde 13,32 ve sermaye mallarında yüzde 30,88 olarak gerçekleşti.