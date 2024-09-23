Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ve otomobil çarpıştı. Alınan bilgilere göre, Furkan Yılmaz yönetimindeki motosiklet, Gemiyanı Mahallesi Yaşar Topçu Caddesi'nde U dönüşü yapan Okan Şentürk yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Yılmaz yaralandı ve olay yerine çağrılan ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün ayağında kırık olduğu belirtilirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olayın detayları ve yaralının sağlık durumu hakkında bilgi almak için yetkililerle iletişimde kalınması öneriliyor.