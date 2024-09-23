Temeli yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanan anahtarcılık ve çilingirlik, tarihin tozlu sayfalarına karışan birçok meslek gibi yok olmaktan kurtulmuş durumda. Gelişen teknolojiye ayak uydurarak sürdürülebilirliğini koruyan bu meslek, meslek erbapları tarafından nesli tükenmeyen bir iş olarak tanımlanıyor.

Anahtarcı, işlenmemiş kapı, kasa, otomobil, masa ve dolap gibi eşyaların kilitlerini açan, anahtar montajı ve bakımını yapan kişidir. Bu meslek, yalnızca kilit açma ile sınırlı kalmayıp, anahtar kopyalama, kilit tamir ve bakım işlemleri gibi birçok farklı hizmeti de içeriyor. Anahtarcılar ayrıca chip kontrolü, anahtar kodlama ve emniyet sistemleri kurulumunu da yapabiliyor.

Nesilden nesile aktarım

1980'lerde bu mesleğe adım atan esnaf Turan Yıldırım, tecrübelerini oğlu Furkan Yıldırım’a aktararak geleneksel bilgileri nesilden nesile aktardığını belirtiyor: “Nesilden nesile bu işi aktarıyoruz, işi devam ettirecek eleman yetiştiriyoruz. Oğlum öğrendikten sonra ben artık işi bıraktım. Bu dükkanda oğlumun, ben arada uğruyorum.”

Yıldırım, çelik kapı dahil tüm kapı anahtarlarını yenilediklerini ve bu kapılar için çilingirlik hizmeti verdiklerinin altını çiziyor.

Günümüzde anahtarcılık ve çilingirlik, Meslek Yüksekokullarında “Makine Teknolojisi” alanında eğitim verilen bir meslek kolu haline gelmiş durumda. Bu alanda çalışmak için öncelikle çıraklık eğitimine katılmak gerekiyor; en az ortaokul mezunu olanlar çıraklık eğitimi alabiliyor. Bir işyeri kurmak ya da çırak olarak çalışmak için ise çıraklık sözleşmesinin imzalanması şart.