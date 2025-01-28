Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, protesto gösterileri nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Vucevic bu istifayla kitlesel protestoların ülke geneline yayılmasından bu yana görevinden ayrılan en üst düzey yetkili oldu.

Başkent Belgrad, kasım ayında Sırbistan'ın ikinci büyük şehri Novi Sad'da bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu 15 kişinin ölümünden bu yana her gün hükümet karşıtı protestolara sahne oluyor.

Aralarında öğrenciler, öğretmenler ve birçok meslek kolundan işçilerin de bulunduğu binlerce protestocu, yaşanan kazadan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hükümetindeki yolsuzlukları sorumlu tutuyor.