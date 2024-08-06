Şirketler, influencer ve fenomenlerle yaptıkları anlaşmaları iptal etmeye başlarken, bazı fenomenler ise bu durum karşısında sert tepkiler gösterdi. Instagram, kullanıcıların Hamas lideri İsmail Heniyye’nin öldürülmesine yönelik tepkilerini paylaştıkları içerikleri kaldırmıştı. Şirket, bu yüzden Türkiye'de erişim engeliyle karşı karşıya kalmış durumda. Instagram yetkilileri, çözüm bulmak amacıyla dün bakanlıkla bir toplantı gerçekleştirdi, ancak Ankara kulislerinde yetkililerin geri adım atmaması durumunda engelin devam edeceği belirtiliyor.

Türkiye’de Instagram kullanımının etkileri

Türkiye, dünya genelinde en fazla Instagram kullanıcısına sahip beşinci ülke konumunda. Ülkede 57 milyon kayıtlı hesap bulunuyor. Instagram’ın kapanması, sosyal medya üzerinden tatil rezervasyonları ve düğün tarihleri gibi kişisel planlamaları etkiledi. Bazı kullanıcılar paylaşım yapamadıkları için tatil rezervasyonlarını iptal etmek zorunda kaldı, düğün tarihlerini ise ileri bir tarihe ertelediler.

Şirketler ve fenomenler arasındaki anlaşmazlık

Instagram'ın kapanması, özellikle online reklamcılıkla iş yapan şirketler için büyük sorunlar yarattı. Şirketler, Instagram üzerinden yürüttükleri reklamlarda büyük oranda aksama yaşadı. Birçok firma, influencer ve fenomenlerle yaptıkları anlaşmaları gözden geçiriyor. Bazı şirketler mevcut sözleşmeleri iptal etmeyi, bazıları ise revizyon talep etmeyi tercih ediyor. Bu durum, influencer ve fenomenlerle şirketler arasında ciddi anlaşmazlıklar ve tehditlerle sonuçlanıyor.

Fenomenlerden şirketlere dava tehdidi

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, büyük bir perakende zincirinin pazarlama müdürü, Instagram’ın kapanmasıyla ilgili yaşadıkları sıkıntıları şöyle özetledi: “Yaklaşık 40 fenomen/influencer ile çalışıyoruz ve yıllık sözleşmeler yapıyoruz. Instagram'ın kapanması nedeniyle iş ortaklarımızla yeniden görüşme ihtiyacı doğdu. Bazıları ile sözleşmeleri sonlandırmak, bazılarıyla ise revizyon yapmak istedik. Ancak çoğu kişi tepkilerini tehditlerle gösterdi ve bu süreçler mahkemeye taşınabilir.”

"Şirket lehine kararlar çıkıyor"

Avukat Semin Temizöz “Bu gibi durumlarda şirketlerin de yayıncıların da karşılıklı dava açma hakları bulunuyor. Daha önce bu gibi durumlarla karşılaştık. Ağırlıklı olarak şirket lehine kararlar çıkıyor. Ancak oluşan tazminatın veya şirketin bu süreçten ettiği maddi zararın tahsili uzun sürüyor” diye konuştu.