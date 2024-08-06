Yapay zeka, savunma sanayiinde çığır açmaya devam ediyor. General Atomics'in MQ-20 Avenger İHA'ları, yapay zeka entegrasyonu ile artık hava eğitimlerinde düşman uçaklarını simüle edebilecek. Bu gelişme, pilotların gerçekçi savaş senaryolarında deneyim kazanmasına ve hava kuvvetlerinin hazırlık seviyesini artırmasına olanak tanıyacak.

MQ-20 Avenger: Yapay Zeka ile düşmanın izini sürüyor

General Atomics, ABD Savunma Bakanlığı ile 98 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayarak MQ-20 Avenger İHA'larını yapay zeka destekli düşman uçaklarına dönüştürecek. Bu kapsamda İHA'lara son teknoloji sensörler, veri bağlantıları ve yapay zeka tabanlı görev otonomisi yazılımı entegre edilecek. Bu sayede Avenger, dördüncü ve beşinci nesil savaş uçaklarının eğitimlerinde düşman rolünü üstlenerek pilotların gerçekçi bir savaş ortamında yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

RED 5 projesi

"Red 5" projesi kapsamında, General Atomics'in geliştirdiği MQ-20 Avengers ve XQ-67A İHA'ları üzerinde otonomi ve görev sistemi testleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, ABD Hava Kuvvetleri'nin İşbirlikçi Savaş Uçağı (CCA) programı için prototip üretimi ve uçuş testleri de yapılacak. Bu proje, yapay zeka ve otonom sistemlerin gelecekteki hava savaşları üzerindeki etkisini anlamak için önemli bir adım olarak görülüyor.

Yapay zeka destekli insansız savaş uçakları

ABD Hava Kuvvetleri, 2030'ların sonuna kadar en az 1000 adet İşbirlikçi Savaş Uçağı (CCA) satın almayı planlıyor. Bu uçaklar, çeşitli görevler için yapay zeka ile donatılacak. Bu alanda yapılan yatırımlar, yapay zekanın hava savaşlarının geleceğini şekillendireceğini gösteriyor.

Sanal düşmanlarla mücadele

Lockheed Martin gibi diğer savunma şirketleri de yapay zeka destekli insansız savaş uçakları geliştirme konusunda önemli adımlar atıyor. Lockheed Martin'in geliştirdiği yapay zeka yazılımı, hem saldırı hem de savunma görevlerinde sanal düşmanlarla mücadele edebilecek yetenekte tasarlandı. Bu yazılım, gelecekteki hava savaşlarında pilotların yanında yer alacak yapay zeka pilotların habercisi olabilir.