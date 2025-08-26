ÖSYM tarafından açıklanan 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Şırnak Üniversitesi’nde bazı bölümlere hiç öğrenci yerleşmedi.

Milyonlarca adayın heyecanla beklediği tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversitelerin kontenjan tablosu da netleşti. Şırnak Üniversitesi’nde özellikle İnşaat Mühendisliği için ayrılan 10 kişilik ve Maden Mühendisliği için ayrılan 15 kişilik kontenjanın tamamen boş kaldığı görüldü.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği’nde yarı doluluk

Gabar Dağı’nda TPAO tarafından yapılan petrol keşfinin ardından açılan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü ise beklenen ilgiyi görmedi. Bölümdeki 21 kontenjandan yalnızca 10’u doldu. Benzer şekilde, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için ayrılan 10 kontenjandan sadece 2’sine öğrenci yerleşti.

Diğer programlarda yoğun ilgi

Buna karşılık, üniversitenin farklı lisans programları ile 2 yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinde tüm kontenjanların dolduğu öğrenildi.