Şırnak'ın merkezine bağlı Kaymakamçeşme köyünde, Acet, Erdoğan ve Beldek aileleri üzüm hasadı yaparken ani bir sağanak yağışla karşılaştı. Yağıştan korunmak amacıyla sığındıkları ağacın yanına yıldırım düştü.

Yıldırım isabet eden olayda Selim, Ramazan, Ebubekir Acet ile Lale, Leyla, Azize Erdoğan ve Emin, Selahattin Beldek yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Lale ve Leyla Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ramazan Acet'in sağlık durumunun ise ağır olduğu bildirildi.