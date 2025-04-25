20 Nisan 2025'te Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında müdahale ederken tır çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Zeki Bacak, hastanede şehit oldu. Olay, Cizre-Nusaybin kara yolunun Çığır köyü mevkiinde meydana geldi. Trafik kazası ihbarına giden Uşaklı polis memuru Zeki Bacak’a, Y. Z. yönetimindeki tır çarptı. Yaralı olarak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Bacak, 4 gün süren yaşam mücadelesine yenik düşerek şehit oldu.

Şehidin memleketi belli oldu

Şehit polis memuru Zeki Bacak’ın memleketi de açıklandı. Bacak, Uşak'ın merkez ilçesine bağlı Çukurağıl köyünden olup, ailesi ve sevenleri acı haberi derin bir üzüntüyle karşıladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Zeki Bacak için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Yerlikaya, “Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Zeki Bacak; 20.04.2025 günü bir kazaya müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.” ifadelerine yer verdi.