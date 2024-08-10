Mikec, son yarışmada altın madalyayı kazanmasının ardından sosyal medya üzerinden Dikeç’e hitaben şu ifadeleri kullandı: “Altın madalyayı ben mi aldım, sen mi? Ülkemde bile sen bir numarasın.” Bu samimi ve takdir dolu sözler, iki sporcunun dostane rekabetini ve karşılıklı saygısını gözler önüne serdi.

Mikec’in bu açıklamaları, sadece sporun rekabet değil, aynı zamanda saygı ve arkadaşlık içerdiğini bir kez daha kanıtladı. Dikeç’in uluslararası alandaki başarıları, rakipleri tarafından da büyük bir takdirle karşılanıyor. Bu durum, spor dünyasında sınırların ötesinde bir arkadaşlık ve rekabet anlayışının var olduğunu gösteriyor.