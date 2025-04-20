Denizli'nin Çivril ilçesinde, geçen yıl boşanan M.Ö. ve S.F. arasında çocuk görüş gününde başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay, Menteş Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı.

Tartışma büyüdü

Edinilen bilgilere göre, M.Ö. ve S.F. boşandıktan sonra çocuklarının görüş gününde bir araya geldi. Ayrılmalarının ardından tekrar karşılaşan eski eşler arasında M.Ö.’nün çocuğunu tekrar görmek istemesi üzerine sözlü bir tartışma başladı. S.F., eski eşinin talebini reddedince tartışma büyüdü.

Eski eş ve baldızı yaralandı

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine, S.F. arabasında bulunan bıçakla eski eşi M.Ö.’yü bıçakladı. Kavga sırasında M.Ö., bıçağı alarak hem eski eşini hem de eski baldızı N.P.’yi bıçaklayarak yaraladı. Olayda, kavga esnasında araya giren kaynana ise hafif şekilde bıçakla yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Çivril Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, eski eşlerin ve diğer yaralıların ifadeleri alınmaya başlandı. Olayın nasıl geliştiği ve tarafların suç durumu hakkında soruşturma devam ediyor.