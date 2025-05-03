Kalp rahatsızlığı geçirdikten sonra İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 62 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'le ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız."