Şişecam, 2024'ün ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, zorlu ekonomik koşullara rağmen operasyonel verimlilik ve maliyet tasarrufu ile büyümesini sürdürdü.

Uluslararası satışların gücü

2024 yılının ocak-haziran döneminde Şişecam, 86 milyar lira konsolide net satışa ulaştı. Şirketin uluslararası satışlarının konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 61 olarak gerçekleşti. Bu, Türkiye'den yapılan ihracat ve Türkiye dışı üretimlerden sağlanan satışların toplamını ifade ediyor. 2023 yılının aynı dönemine kıyasla konsolide net satışların gerilemesi, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerginliklerin etkisini gözler önüne seriyor.

Şişecam, bu dönemde 11 milyar lira yatırım yaparken, ihracat geliri 492 milyon dolar oldu. Şirketin üretim kapasitesi de dikkate değer: 2,7 milyon ton cam, 2,3 milyon ton soda külü ve 1,8 milyon ton endüstriyel hammadde üretti.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, yılın ilk yarısında global ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerginliklerin etkili olduğunu belirtti. Elverici, fiyat endekslerinde yüksek seyir ve uygulanan para politikalarının tüketim iştahı ile ekonomik büyüme üzerinde kısıtlayıcı etkisi olduğunu vurguladı. Bu durumun, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve piyasalardaki dengesizliklerle birleşerek Şişecam'ın faaliyet gösterdiği iş alanlarını da etkilediğini ifade etti.

Talepteki durgunluğun bazı bölgelerde daralmaya yol açtığını belirten Elverici, bu şartların maliyet tasarrufu ve operasyonel verimliliği zorunlu kıldığını söyledi. Şişecam'ın çevik karar alma yetkinliklerinin önem kazandığına işaret eden Elverici, yılın ikinci yarısında faiz indirimleri ve talepteki iyileşmelerle ekonomilerde kısmi toparlanma beklediklerini dile getirdi.

Şişecam, Nisan ve Mayıs aylarında Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracını gerçekleştirerek toplam 1,5 milyar dolarlık Eurobond ihraç etti. Uluslararası fon ve finans kuruluşlarından gelen yaklaşık 5 milyar dolarlık talep, Şişecam'ın global ölçekte duyduğu güveni bir kez daha teyit etti. Ayrıca, kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's, Şişecam'ın kredi notu için ülke tavanı uygulamasını kaldırarak şirkete olan güveni pekiştirdi.