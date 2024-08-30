Bunlar da ilginizi çekebilir

İnsandan çok hayvanlar var! İşte, hayvan nüfusunun insanları geçtiği yerler

İnsandan çok hayvanlar var! İşte, hayvan nüfusunun insanları geçtiği yerler

Zafer Bayramı kapsamındaki uçuşlarına devam eden Türk Yıldızları, bugün saat 12.00'de de Mustafa Kemal Atatürk 'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'in üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da 28 Ağustos'ta çevre tanıma, 29 Ağustos'ta ise prova için uçtu.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları , 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.