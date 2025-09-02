Uluslararası yatırım bankası Citi, Şişecam (SISE) hisseleri için hedef fiyatını 68 TL’den 60 TL’ye indirdi. Ancak banka, “al” tavsiyesini koruyarak orta-uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü vurguladı.

Hedef fiyat neden düştü?

Citi’nin yayımladığı raporda, özellikle cam ve kimyasallar segmentinde küresel talep koşullarındaki zayıflamanın ve artan maliyet baskılarının hedef fiyat revizyonunda etkili olduğu ifade edildi.

Şişecam hissesinde son durum

Borsa İstanbul’da işlem gören SISE hissesi son bir ayda yüzde 10 değer kazanırken, 2025 başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 1 getiri sağladı.

Tavsiye “al” olarak kaldı

Her ne kadar hedef fiyat düşürülmüş olsa da Citi, Şişecam için “al” tavsiyesini yineleyerek uzun vadeli pozitif görünümün devam ettiğini belirtti.