Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül'de Türkiye'yi ilk kez ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de resmi törenle karşılanacak olan Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Ziyaretin ana gündemi Gazze’deki durum olacak; İsrail’in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetine karşı olası adımlar masaya yatırılacak.

Ziyaret sırasında, iki ülke arasında çeşitli alanlarda yeni anlaşmalar imzalanacak. Ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda iş birliği fırsatları değerlendirilecek. Enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayii başta olmak üzere çeşitli sektörlerde iş birliği görüşmeleri yapılacak. Ayrıca, üniversiteler arası iş birliği ve medya alanında ortak çalışmaların artırılması da gündemde olacak.